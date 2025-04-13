Правительство Великобритании объявило об отмене импортных пошлин на десятки наименований товаров, включая макароны, фанеру, алюминиевые диски и сироп агавы. Как сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Таким образом Лондон стремится снизить давление на бизнес и потребителей на фоне торгового противостояния с США.

"Мы видим обеспокоенность семей ростом стоимости жизни, многие предприятия не уверены в своём будущем. Именно поэтому мы объявили о снижении тарифов на импорт товаров повседневного спроса — это поможет бизнесу развиваться", — заявила канцлер казначейства Рэйчел Ривз.

Нулевая пошлина будет действовать до 2027 года и, по оценкам чиновников, позволит компаниям сэкономить не менее 17 миллионов фунтов. Решение британского премьера Кира Стармера совпало с отменой пошлин на электронику в США, однако Лондон по-прежнему обеспокоен последствиями торговой политики Дональда Трампа.

Напомним, 2 апреля Трамп ввёл новые тарифы на продукцию из 185 стран, включая Великобританию. Хотя для британских товаров был установлен минимальный уровень пошлин в 10%, Стармер назвал этот шаг вызовом для экономики и призвал к заключению честного торгового соглашения.м