Макароны без пошлины: Британия смягчает тарифы на фоне торговой войны с США
Нулевая пошлина будет действовать до 2027 года.
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Правительство Великобритании объявило об отмене импортных пошлин на десятки наименований товаров, включая макароны, фанеру, алюминиевые диски и сироп агавы. Как сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
Таким образом Лондон стремится снизить давление на бизнес и потребителей на фоне торгового противостояния с США.
"Мы видим обеспокоенность семей ростом стоимости жизни, многие предприятия не уверены в своём будущем. Именно поэтому мы объявили о снижении тарифов на импорт товаров повседневного спроса — это поможет бизнесу развиваться", — заявила канцлер казначейства Рэйчел Ривз.
Нулевая пошлина будет действовать до 2027 года и, по оценкам чиновников, позволит компаниям сэкономить не менее 17 миллионов фунтов. Решение британского премьера Кира Стармера совпало с отменой пошлин на электронику в США, однако Лондон по-прежнему обеспокоен последствиями торговой политики Дональда Трампа.
Напомним, 2 апреля Трамп ввёл новые тарифы на продукцию из 185 стран, включая Великобританию. Хотя для британских товаров был установлен минимальный уровень пошлин в 10%, Стармер назвал этот шаг вызовом для экономики и призвал к заключению честного торгового соглашения.м
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