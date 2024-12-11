Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) стал чемпионом Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В напряжённом поединке ему противостоял Шахзод Музафаров из Узбекистана.

Первый раунд со счетом 4:1 забрал Махмуд. Второй завершился также. Третью трехминутку выиграл соперник (3:2).

В итоге Сабырхан стал победителем чемпионата Азии раздельным решением судей.

Накануне пять представительниц сборной Казахстана по боксу завоевали золотые медаль чемпионата Азии.