  • 11 Декабря, 16:54
  • BAIGENEWS

Махмуд Сабырхан завоевал золото чемпионата Азии по боксу

Его соперником был боксёр из Узбекистана.

Сегодня, 15:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
179
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) стал чемпионом Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В напряжённом поединке ему противостоял Шахзод Музафаров из Узбекистана.

Первый раунд со счетом 4:1 забрал Махмуд. Второй завершился также. Третью трехминутку выиграл соперник (3:2).

В итоге Сабырхан стал победителем чемпионата Азии раздельным решением судей.

Накануне пять представительниц сборной Казахстана по боксу завоевали золотые медаль чемпионата Азии.

Самое читаемое

Наверх