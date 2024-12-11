Махмуд Сабырхан завоевал золото чемпионата Азии по боксу
Его соперником был боксёр из Узбекистана.
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
179Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) стал чемпионом Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В напряжённом поединке ему противостоял Шахзод Музафаров из Узбекистана.
Первый раунд со счетом 4:1 забрал Махмуд. Второй завершился также. Третью трехминутку выиграл соперник (3:2).
В итоге Сабырхан стал победителем чемпионата Азии раздельным решением судей.
Накануне пять представительниц сборной Казахстана по боксу завоевали золотые медаль чемпионата Азии.
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