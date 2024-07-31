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Махмуд Сабырхан проиграл в первом бою на Олимпиаде

Сегодня, 15:10
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Боксёр Махмуд Сабырхан (57 кг) в стартовом бою Олимпийских игр в Париже уступил Хосе Кильесу Бростонсу из Испании. По итогам трёх раундов судьи со счетом 1:4 отдали победу 26-летнему сопернику казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

В четвертьфинале призёр чемпионата Европы и Европейских игр будет противостоять чемпиону мира и победителю Азиатских игр из Узбекистана Абдумалику Халокову.

А Казахстан потерял уже третьего боксёра на Олимпиаде. До Сабырхана, в первых боях потерпели поражение Асланбек Шымбергенов и Камшыбек Кункабаев.

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