Махмуд Сабырхан проиграл в первом бою на Олимпиаде
Сегодня, 15:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
97Фото: Минтуризма и спорта РК
Боксёр Махмуд Сабырхан (57 кг) в стартовом бою Олимпийских игр в Париже уступил Хосе Кильесу Бростонсу из Испании. По итогам трёх раундов судьи со счетом 1:4 отдали победу 26-летнему сопернику казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.
В четвертьфинале призёр чемпионата Европы и Европейских игр будет противостоять чемпиону мира и победителю Азиатских игр из Узбекистана Абдумалику Халокову.
А Казахстан потерял уже третьего боксёра на Олимпиаде. До Сабырхана, в первых боях потерпели поражение Асланбек Шымбергенов и Камшыбек Кункабаев.
Самое читаемое
- Большая чистка: кто и зачем устроил масштабные проверки в Минздраве
- Девушка сорвалась со скалы во время селфи в Туркестанской области
- Президент Франции поздравил казахстанцев с победой Елдоса Сметова
- Алибек Куантыров назначен вице-министром иностранных дел Казахстана
- Казахстан понес вторую потерю в боксе на ОИ-2024