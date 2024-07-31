Махмуд Сабырхан проиграл в первом бою на Олимпиаде

Боксёр Махмуд Сабырхан (57 кг) в стартовом бою Олимпийских игр в Париже уступил Хосе Кильесу Бростонсу из Испании. По итогам трёх раундов судьи со счетом 1:4 отдали победу 26-летнему сопернику казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

В четвертьфинале призёр чемпионата Европы и Европейских игр будет противостоять чемпиону мира и победителю Азиатских игр из Узбекистана Абдумалику Халокову.

А Казахстан потерял уже третьего боксёра на Олимпиаде. До Сабырхана, в первых боях потерпели поражение Асланбек Шымбергенов и Камшыбек Кункабаев.