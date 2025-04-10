О проблемах неэффективного использования бюджетных средств, несоответствия спортивной инфраструктуры, незаконных действиях со стороны поставщиков и отсутствия должного системного контроля государственной программы ART Sport в своем депутатском запросе рассказал сенатор Геннадий Шиповских, передаёт BaigeNews.kz.

По словам парламентария, программа ART Sport была запущена для развития массового спорта и вовлечения детей в бесплатные секции и кружки. Однако, реализация сопровождается серьезными проблемами.

Сенатор указывает на факты финансовых махинаций. Некоторые предприниматели формально регистрировали детей, не проводя занятий, но получали финансирование. В условиях отсутствия надежной системы учета посещаемости предоставлялись ложные данные, что позволяло завышать выплаты. Также выявлены серьезные недостатки инфраструктуры: во многих спортивных объектах нет душевых, вентиляции, горячей воды, не хватает оборудования, а тренеры не имеют нужной квалификации.

Кроме того, доступ к программе остается неравномерным - в сельской местности секций мало, а дети не могут ездить в города. В ряде регионов, включая Алматы, Актюбинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области, программа частично или полностью приостановлена.

"В 2022-2023 годах по различным нарушениям в рамках программы было внесено 38 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 43 должностных лица, защищены права более 600 предпринимателей, которым были возвращены причитающиеся средства. Также возбуждено 22 уголовных дела, осуждено 8 человек. Наиболее вопиющим является то, что по всей стране было выявлено свыше 8 тысяч детей, которые формально числились участниками, но фактически занятия не посещали. При этом 164 секции располагались в подвалах, квартирах и непригодных для занятий помещениях, не соответствующих санитарным требованиям", - отметил Геннадий Шиповских.

В этой связи, депутат призвал Правительство внести ряд корректировок. В частности, передать финансирование государственного спортивного заказа на районный и городской уровни, что обеспечит большую гибкость и прозрачность.

Также предлагается внедрить биометрическую систему учета посещаемости, чтобы исключить фиктивные регистрации и злоупотребления.

Сенатор отметил важность справедливого распределения детей в секции по месту проживания и ужесточении требований к спортивной инфраструктуре. Кроме того, он предлагает применять строгие санкции к недобросовестным поставщикам, вплоть до исключения из программы при повторных нарушениях.