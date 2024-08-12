Махинации с землёй: работников госкорпорации осудили в Шымкенте
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Вступил в силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 и частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса и приговорены к 5 годам лишения свободы условно, а также лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.
Следствием установлено, что осуждённые лица неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путём модификации информации в Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра.
Ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 миллионов тенге.
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