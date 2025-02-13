Касым-Жомарт Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником, передаёт BaigeNews.kz.

"Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Болат Акчулаков освобожден от занимаемой должности.

Магзума Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 г. В 1999 году окончил Университет "Туран", экономист-международник. В 2003 году - Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел, экономист-международник. Также проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, разработка нефтегазовых месторождений. Стажировка в США и Малайзии. С 2001 по 2004 год - инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

С 2004 по 2007 год - менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала

MIDrillingFluidsInternational.

С 2007 по 2010 год - генеральный директор ТОО "ТенизСервис" акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз"

С 2010 по 2012 год - управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз"

С 2012 по 2013 год - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2013 по 2014 год - вице-министр нефти и газа Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы – вице-министр энергетики Республики Казахстан

С июня 2019 года по 9 сентября 2021 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

С 9 сентября 2021 года по 11 января 2022 года - министр энергетики.

С 13 января 2022 года по апрель 2022 года - советник президента Республики Казахстан.

С 14 апреля 2022 года по май 2025 года - председатель правления, член совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз".