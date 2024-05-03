Магжан Шамшадин взял "серебро" турнира серии Grand Slam в Душанбе
3 Мая, 19:34
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3 Мая, 19:343 Мая, 19:34
568Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz.
В главной схватке весовой категории до 60 килограммов Магжан встретился с Мухаммедсолехом Куватовым из Таджикистана.
Сильнее в финале оказался соперник казахстанца.
Шамшадин недавно вернулся в строй после травмы.
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