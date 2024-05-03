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Магжан Шамшадин взял "серебро" турнира серии Grand Slam в Душанбе

3 Мая, 19:34
АВТОР
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olympic.kz 3 Мая, 19:34
3 Мая, 19:34
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Фото: olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz.

В главной схватке весовой категории до 60 килограммов Магжан встретился с Мухаммедсолехом Куватовым из Таджикистана. 

Сильнее в финале оказался соперник казахстанца. 

Шамшадин недавно вернулся в строй после травмы.

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