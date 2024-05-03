Магжан Шамшадин взял "серебро" турнира серии Grand Slam в Душанбе

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин стал серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz.

В главной схватке весовой категории до 60 килограммов Магжан встретился с Мухаммедсолехом Куватовым из Таджикистана.

Сильнее в финале оказался соперник казахстанца.

Шамшадин недавно вернулся в строй после травмы.