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Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Сегодня, 10:14
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kff.kz Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: kff.kz

В Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской Федерации Футбола Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию.

"Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своё решение семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели.

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