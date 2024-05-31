Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
260Фото: kff.kz
В Доме футбола прошла встреча президента Казахстанской Федерации Футбола Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию.
"Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своё решение семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.
КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели.