17 декабря зафиксирован приход к Земле части вещества крупного протуберанца. Он был выброшен с Солнца за два дня до этого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН).

Сообщается, что основная масса должна была пройти мимо Земли, но край все же зацепил планету.

"Фронт выброса пришел к Земле примерно в 6 утра по московскому времени. Около 1,5 часов назад был локальный пик воздействия, который вызвал короткую магнитную бурю, на данный момент закончившуюся. В настоящее время солнечная плазма всё ещё находится в окрестностях планеты, в связи с чем в течение дня возможны новые локальные всплески. Сильных бурь не прогнозируется. Событие по прогнозу должно закончиться часов через пять-шесть", – отметили эксперты лаборатории.

Напомним, ранее рост числа магнитных бурь объяснила синоптик.