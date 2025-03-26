Сегодняшняя магнитная буря уже достигла умеренного уровня G2, и её влияние ощущается повсеместно, передаёт BaigeNews.kz. По информации Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), эта активность может вызвать ряд проблем в энергетических системах, а также привести к перебоям в радионавигации и нарушению радиосвязи.

Но это ещё не всё. Изменения на Солнце продолжатся и завтра, создавая условия для дальнейших колебаний геомагнитной активности. Хотя уровень не поднимется выше умеренного, скачки от слабого до умеренного могут негативно сказаться на метеозависимых людях, вызывая дискомфорт и ухудшая общее самочувствие.