Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась магнитная буря. Ее старт зафиксировали в 8:49 по московскому времени, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Интенсивность бури оценивается как слабая – класса G1. По прогнозам, слабые возмущения магнитосферы планеты сохранятся в течение всего дня.

Ранее ученые заявили, что в текущем столетии солнечная активность значительно усилилась. Соответствующие измерения проводятся с 1749 года. Последние показатели оказались максимальными в XXI веке и значительно превысили предыдущие прогнозы.