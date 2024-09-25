Магнитная буря началась на Земле
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
154Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Земле началась магнитная буря. Ее старт зафиксировали в 8:49 по московскому времени, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.
Интенсивность бури оценивается как слабая – класса G1. По прогнозам, слабые возмущения магнитосферы планеты сохранятся в течение всего дня.
Ранее ученые заявили, что в текущем столетии солнечная активность значительно усилилась. Соответствующие измерения проводятся с 1749 года. Последние показатели оказались максимальными в XXI веке и значительно превысили предыдущие прогнозы.
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