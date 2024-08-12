Магнитная буря набирает силу
Сегодня, 13:34
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Сегодня, 13:34Сегодня, 13:34
91Фото: NASA / Goddard/SDO
Магнитная буря, которая обрушилась на Землю в воскресенье, усилилась в понедельник, передаёт BaigeNews. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, после 10:28 по времени Астаны, возмущения магнитосферы достигли класса G3.
"Магнитная буря стала сильной. После 8:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", – написал синоптик в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что магнитная буря продлится практически до конца понедельника. Ее уровень будет меняться от среднего до слабого.