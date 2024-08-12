  • 12 Августа, 14:03
  • BAIGENEWS

Магнитная буря набирает силу

Сегодня, 13:34
АВТОР
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NASA / Goddard/SDO Сегодня, 13:34
Сегодня, 13:34
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Фото: NASA / Goddard/SDO

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю в воскресенье, усилилась в понедельник, передаёт BaigeNews. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, после 10:28 по времени Астаны, возмущения магнитосферы достигли класса G3.

"Магнитная буря стала сильной. После 8:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", – написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что магнитная буря продлится практически до конца понедельника. Ее уровень будет меняться от среднего до слабого.

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