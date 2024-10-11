Магнитная буря экстремально высокого уровня будет бушевать на Земле 3 дня

По прогнозам, в первой половине пятницы, 11 октября, интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной (классов G3-G4), а потом начнет постепенно ослабевать. При этом в субботу, 12 октября, магнитная буря продолжится, но станет менее интенсивной. Прекратится шторм в ночь на воскресенье, 13 октября, добавил метеоролог.