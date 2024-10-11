  • 11 Октября, 16:08
  • BAIGENEWS

Магнитная буря экстремально высокого уровня будет бушевать на Земле 3 дня

Сегодня, 14:57
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
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Фото: pxhere.com

Уровень возмущений геомагнитного поля Земли после полуночи достиг отметки в 8,33 единицы, что превысило значение очень сильной магнитной бури, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Специалист напомнил, что отметка в девять единиц является максимально возможной величиной, соответствующей экстремально сильной магнитной буре. Россиян предупредили, что в ближайшие дни магнитный шторм не прекратится.

По словам Леуса, причиной этих возмущений в магнитосфере Земли стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, произошедшая в среду, 9 октября.

По прогнозам, в первой половине пятницы, 11 октября, интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной (классов G3-G4), а потом начнет постепенно ослабевать. При этом в субботу, 12 октября, магнитная буря продолжится, но станет менее интенсивной. Прекратится шторм в ночь на воскресенье, 13 октября, добавил метеоролог.

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