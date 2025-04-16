В акимате Алматинской области прошла встреча с представителями южнокорейской компании RETD CO., LTD, которая предложила проект строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ) с магнитной подвеской – маглев, соединяющего Алматы и Конаев, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая встречу, замакима региона Рустам Исатаев подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры.

"Алматинская область — один из самых быстрорастущих регионов страны. Мы стремимся улучшить транспортную связанность и качество жизни жителей. Проект ЛРТ на магнитной подушке станет важным шагом к достижению этих целей", — отметил он.

Исполнительный директор RETD CO., LTD Ли Чан Вук рассказал о потенциале технологии магнитной левитации и международном опыте компании: