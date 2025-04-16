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Маглев между Алматы и Конаевом предлагают построить инвесторы из Кореи

Это транспорт нового поколения.

Сегодня, 19:26
АВТОР
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акимат Алматинской области Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26
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Фото: акимат Алматинской области

В акимате Алматинской области прошла встреча с представителями южнокорейской компании RETD CO., LTD, которая предложила проект строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ) с магнитной подвеской – маглев, соединяющего Алматы и Конаев, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая встречу, замакима региона Рустам Исатаев подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры.

"Алматинская область — один из самых быстрорастущих регионов страны. Мы стремимся улучшить транспортную связанность и качество жизни жителей. Проект ЛРТ на магнитной подушке станет важным шагом к достижению этих целей", — отметил он.

Исполнительный директор RETD CO., LTD Ли Чан Вук рассказал о потенциале технологии магнитной левитации и международном опыте компании:

"Маглев — это транспорт нового поколения. Мы реализовали подобные проекты в Азии и уверены, что наш опыт будет полезен Казахстану", — заявил он.

 

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