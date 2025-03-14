  • 14 Марта, 12:32
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Магистральные ЖД-пути Актау вернули в госсобственность

Суд обязал АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную ЖД сеть в государственную собственность.

Сегодня, 12:20
АВТОР
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Магистральные ЖД-пути Актау вернули в госсобственность Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Магистральные железнодорожные пути, находившиеся в частном владении компании АО "Каскор-Транссервис", должны быть переданы в государственную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Так, в ходе проверки транспортной прокуратурой было установлено, что частная компания владела железнодорожной сетью от станции Мангышлак до морского порта Актау, хотя по закону такие магистральные пути обязаны быть в собственности государства.

Учитывая стратегическое значение этого транспортного коридора, а также необходимость обеспечить контроль государства над ключевыми инфраструктурными объектами, Министерство транспорта подало иск в суд. Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области 14 марта 2025 года удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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