Магистральные железнодорожные пути, находившиеся в частном владении компании АО "Каскор-Транссервис", должны быть переданы в государственную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Так, в ходе проверки транспортной прокуратурой было установлено, что частная компания владела железнодорожной сетью от станции Мангышлак до морского порта Актау, хотя по закону такие магистральные пути обязаны быть в собственности государства.

Учитывая стратегическое значение этого транспортного коридора, а также необходимость обеспечить контроль государства над ключевыми инфраструктурными объектами, Министерство транспорта подало иск в суд. Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области 14 марта 2025 года удовлетворил исковые требования в полном объеме.