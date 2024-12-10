В Костанае загорелась кровля двух магазинов в торговом ряду по улице Складская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Нависла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу.

Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет.