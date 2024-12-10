  • 10 Декабря, 03:23
  • BAIGENEWS

Магазины загорелись в Костанае

Пожарные уберегли от огня имущество предпринимателей.

Сегодня, 01:33
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:33
Сегодня, 01:33
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Костанае загорелась кровля двух магазинов в торговом ряду по улице Складская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Нависла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу.

Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет.

Видео: МЧС РК

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