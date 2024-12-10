Магазины загорелись в Костанае
Пожарные уберегли от огня имущество предпринимателей.
Сегодня, 01:33
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Сегодня, 01:33Сегодня, 01:33
167Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Костанае загорелась кровля двух магазинов в торговом ряду по улице Складская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Нависла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу.
Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей. Пострадавших нет.
Видео: МЧС РК
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