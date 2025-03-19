Магазины "Светофор" являются площадкой для сбыта фальсификата - Россельхознадзор
Проверки выявили грубые нарушения в магазинах сети.
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Проверки в магазинах торговой сети "Светофор" выявили многочисленные нарушения, что подтверждает: супермаркеты сети являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Ведомство отмечает, что в феврале-марте в торговых точках сети в ряде регионов России зафиксированы оборот фальсификата, грубые нарушения техрегламента, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.
Небезопасная продукция утилизирована, возбуждены административные дела. Информация о нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор, прокуратуру, а также поставщикам и производителям.
Сеть дискаунтеров "Светофор" в этом году столкнулась с серьёзными проблемами. С начала февраля по всей России проходят массовые проверки магазинов, а Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации холдинга "Инвест стандарт", которому принадлежат магазины "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Ряд магазинов были закрыты на срок от 60 до 90 суток.
С критикой "Светофора" в конце прошлого года выступал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Он говорил, что ретейлер обходит нормы закона о торговле. По его словам, поставщики сообщали, что магазины не соблюдают сроки оплаты за скоропортящийся товар и задерживают её вплоть до полугода, тогда как по закону этот срок — от недели до 30 дней.
Бизнес-модель "Светофора" предполагает жёсткую экономию. Торговля ведётся с паллет на полу, ассортимент узкий. Экономят на штате, оборудовании и освещении. За счёт снижения расходов, в том числе на аренду, цены там ниже на 10–30%, чем в других сетях.
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