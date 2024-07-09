Магазины беспошлинной торговли закроют в аэропортах Таиланда

Магазины беспошлинной торговли в зонах прилёта международных аэропортов в Таиланде будут закрыты, чтобы побудить туристов совершать больше покупок в городах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bangkokpost.com.

"Все три оператора магазинов беспошлинной торговли согласились приостановить работу в восьми международных аэропортах", - сообщил заместитель официального представителя правительства Рудклао Интавонг Суванкири.

Магазины Duty free находятся в зонах прибытия в восьми международных аэропортов: Суварнабхуми, Дон Муанг, Чиангмай, Пхукет, Хатъяй, Утапао, Самуи и Краби.

Согласно статистике Таможенного департамента, продажи в этих точках составили 3,02 миллиарда бат в 2023 году (более 39 млрд тенге).

Путешественники, въезжающие в Таиланд через международные аэропорты, обычно могут покупать товары с налоговыми льготами общей стоимостью до 20 000 бат; до 200 сигарет; до 250 граммов сигар или табака и алкогольные напитки объёмом до одного литра.

Ожидается, что закрытие магазинов Duty free увеличит расходы иностранных туристов на 570 бат (примерно 7 500 тенге) на человека за поездку.

В правительстве считают, что мера создаст новые возможности и окажет положительное влияние на производство, инвестиции и занятость, тем самым увеличив налоговые поступления в государственный бюджет.