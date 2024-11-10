  • 10 Ноября, 08:05
  • BAIGENEWS

Магазин сгорел в Павлодарской области

Сегодня, 07:45
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: МЧС РК

В Павлодарской области сгорел магазин, расположенный в одноэтажном здании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Магазин расположен в селе Иртышск. Прибывшие на вызов пожарные незамедлительно приступили к тушению огня. Работы осложнялись порывистым ветром и метелью. 

Пожар полностью ликвидирован на общей площади 470 квадратных метров. Пострадавших нет.

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