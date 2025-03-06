Магазин и кафе загорелись в Таразе
Обошлось без пострадавших.
Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
116Фото: МЧС РК
Пожар в магазине и расположенном рядом кафе быстрого питания произошёл в Таразе. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели выезжали на проспект Жамбыла, где горели кровли магазина и кафе.
Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
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