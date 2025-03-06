  • 6 Марта, 20:11
  • BAIGENEWS

Магазин и кафе загорелись в Таразе

Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 18:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: МЧС РК

Пожар в магазине и расположенном рядом кафе быстрого питания произошёл в Таразе. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели выезжали на проспект Жамбыла, где горели кровли магазина и кафе.

Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

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