Пожар в магазине и расположенном рядом кафе быстрого питания произошёл в Таразе. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели выезжали на проспект Жамбыла, где горели кровли магазина и кафе.

Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.