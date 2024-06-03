Магазин горит в Уральске
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
304Фото: МЧС РК
В эти минуты в городе Уральск огнеборцы тушат пожар в одном из магазинов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны. Предварительная площадь возгорания 500 кв.м.
Задействованы 57 человек личного состава ДЧС региона и 26 единиц техники.
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