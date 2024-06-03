  • 3 Июня, 12:50
  • BAIGENEWS

Магазин горит в Уральске

Сегодня, 11:31
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МЧС РК Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: МЧС РК

В эти минуты в городе Уральск огнеборцы тушат пожар в одном из магазинов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.  Предварительная площадь возгорания 500 кв.м.

Задействованы 57 человек личного состава ДЧС региона и 26 единиц техники.

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