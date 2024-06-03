Магазин горит в Уральске

В эти минуты в городе Уральск огнеборцы тушат пожар в одном из магазинов, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны. Предварительная площадь возгорания 500 кв.м.



Задействованы 57 человек личного состава ДЧС региона и 26 единиц техники.