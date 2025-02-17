МАЭК задолжал опреснительному заводу более 158 миллионов тенге
Дело дошло до суда.
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Гражданское дело по иску ТОО "Опреснительный завод "Каспий" к МАЭК о взыскании 158 311 850 тенге рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 1 июля 2024 года в связи с недостаточной выработкой питьевой воды для снабжения населения Актау представители МАЭК обратились к администрации завода за помощью и обязались оплатить услуги в течение 30 календарных дней со дня подписания актов.
На опреснительном заводе согласились предоставить воду по 449,24 тенге за кубометр. В октябре выделили 143 710 кубометров воды на сумму 64 560 790,27 тенге, в ноябре - 215 966 кубометров на 97 020 565,84 тенге.
МАЭК вовремя оплатил лишь 3 288 768,84 тенге. И задолжал заводу 158 311 850 тенге 77 тиын.
Для защиты своих прав истец обратился в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области.
"В ходе примирительных процедур ответчик полностью признал иск. Сторонами заключено соглашение об урегулировании спора в порядке медиации", - сообщили в суде.
МАЭК обязался погасить долг.
Определение суда вступило в законную силу.
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