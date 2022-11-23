МАЭК-Казатомпром переименуют и передадут в коммунальную собственность Мангистауской области

Постановление правительства о некоторых вопросах ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром" (МАЭК) подписал премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Online.zakon.kz.

В документе говорится о переименовании компании в товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" и передаче в установленном законодательством порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность Мангистауской области.

"Правительство РК постановляет передать в коммунальную собственность Мангистауской области государственную долю участия товарищества с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром" в размере 100 процентов. Комитету госмущества и приватизации совместно с акиматом Мангистауской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.