Лжетурагент обманул 13 алматинцев, обещая им дешевые путевки

30-летний житель Алматы задержан за продажу несуществующих путевок, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу ДП Алматы. Ему удалось обмануть людей на 36 миллионов тенге.

"С ноября 2021 года по август 2022 гражданину К., 1992 года рождения, удалось обмануть, как минимум 13 человек. Пока столько обманутых граждан обратились в полицию с заявлением. Проработав какое-то время в туристическом агентстве, фигурант знал тонкости этого бизнеса. Так называемые клиенты понимали, что они обмануты только в день вылета или незадолго до него. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В настоящее время сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 36 миллионов тенге", - сообщил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района полковник полиции Галым Касымбаев.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье 190 часть 3 пункт 4 УК РК "Мошенничество". В полиции предупредили, что обманутых людей может быть гораздо больше, поэтому граждан, пострадавших от действий гражданина К., попросили обратиться по телефонам: 298-52-82; 298-52-80.