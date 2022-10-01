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Лжетеррорист "заминировал" самолёт в Астане
Столичные полицейские вычислили и задержади мужчину, который сообщил о теракте в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Как сообщили в ведомстве, сегоодня в 14:40 на пульт 102 поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заминировании воздушного судна, следующего из Астаны в Талдыкорган.
"Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб, проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта. В результате каких-либо взрывных устройств не обнаружено. Одновременно задействован весь личный состав транспортной полиции для того, чтобы установить местонахождение звонившего. Им оказался безработный житель столицы, 1985 года рождения. Мотивом послужило желание задержать рейс в своих личных целях", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания.
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