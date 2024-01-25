Лжеполицейского с оружием задержали в Уральске
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
110Фото: polisia.kz
Лжеполицейского задержали в Западно-Казахстанской области. Мужчина обманным путём завладел 100 тысячами тенге, принадлежащими 33-летнему жителю Уральска, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе обыска по месту жительства и в машине задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки и форменное обмундирование сотрудника полиции, а также вязанную маску с прорезями для глаз.
Ведётся расследование.
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