Лжеполицейского с оружием задержали в Уральске

Лжеполицейского задержали в Западно-Казахстанской области. Мужчина обманным путём завладел 100 тысячами тенге, принадлежащими 33-летнему жителю Уральска, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обыска по месту жительства и в машине задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки и форменное обмундирование сотрудника полиции, а также вязанную маску с прорезями для глаз.

Ведётся расследование.