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Лжеполицейского с оружием задержали в Уральске

Сегодня, 18:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: polisia.kz

Лжеполицейского задержали в Западно-Казахстанской области. Мужчина обманным путём завладел 100 тысячами тенге, принадлежащими 33-летнему жителю Уральска, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обыска по месту жительства и в машине задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки и форменное обмундирование сотрудника полиции, а также вязанную маску с прорезями для глаз. 

Ведётся расследование.

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