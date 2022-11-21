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polisia.kz Сегодня, 20:56
186
Сегодня, 20:56
186
Фото: polisia.kz

Лжеполицейский вымогал миллионы у жительницы Костаная

Лжеполицейского-вымогателя задержали в Костанае. Мужчина представлялся сотрудником подразделения УБОП и требовал деньги за нераспространение порочащих сведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию по задержанию провели сотрудники управлений собственной безопасности и по борьбе с организованной преступностью ДП области.

"В полицию поступило заявление от жительницы областного центра, которая сообщила, что у неё вымогает деньги неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником УБОП. Все доводы заявительницы были тщательно проверены и подтверждены", – сообщил замначальника УСБ ДП Костанайской области Канат Мендыбаев.

При проверке установлено, что подозреваемый – житель Акмолинской области. Он угрожал потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений и таким образом незаконно получил более двух миллионов тенге.

"27-летний подозреваемый задержан на одной из съёмных квартир в Костанае. Он арестован судом, проводятся следственные действия", – подытожил начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 20:56
186
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