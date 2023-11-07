Лжеполицейский выманил 24 млн тенге у пенсионеров в области Абай

Неизвестный в Абайской области, представляясь сотрудником полиции, звонил пенсионером и сообщал, что их дочь или сын совершили ДТП. Затем он требовал от пенсионеров внушительные суммы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, с середины октября этого года стали поступать обращения граждан по факту мошеннической схемы.

"По словам пенсионеров, к ним звонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщал, что дочь или сын совершили ДТП. Лжеполицейский требовал немаленькие суммы, в некоторых случаях речь заходила о 7 млн тенге, чтобы отпустить якобы виновного родственника потерпевших. Сомнения пенсионеров были полностью исчерпаны, когда звонивший передавал трубку якобы родственнику. Девушка или парень испуганным и дрожащим голосом просили пожилых людей о помощи. Жители, поверив мошенникам, передавали деньги курьерам", - говорится в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий оперативники с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали парня, который приходил домой к потерпевшим за наличностью. Им оказался 19-летний житель Семея. В ходе обыска по месту жительства у молодого человека были изъяты денежные средства в сумме 1,5 млн тенге, мобильный телефон, квитанции о перечислении денежных средств. Также была найдена переписка в мессенджере Telegram.

Доставленный в полицию молодой человек рассказал, что действовал согласно инструкции, которую получал в мобильном приложении. Его работа заключалась в том, чтобы забирать деньги по указанным адресам и переводить их на определенные банковские счета. За это он получал от 50 до 100 тысяч тенге.

В настоящее время полиция устанавливает других причастных к преступлениям. Аферисты могут представиться полицейскими и сообщить, что у вашего родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма. В такой ситуации следует позвонить в полицию по номеру “102” и проверить информацию.