22-летний житель Семея снял рекламный видеоролик, в котором, будучи одетым в форму сотрудника полиции, рассказывал о льготном автокредитовании. Однако его рекламная кампания привлекла внимание не клиентов, а настоящих полицейских, передаёт BaigeNews.kz.



Как выяснилось, молодой человек не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

"Использование форменной одежды без соответствующего разрешения является нарушением законодательства. В результате на него наложен административный штраф, а полицейская форма изъята", - говорится в сообщении ДП области Абай.

К слову, в Казахстане право ношения форменной одежды регламентируется Законом "О правоохранительной службе". Отмечается, что использование атрибутики правоохранительных органов гражданскими лицами может вводить общество в заблуждение и использоваться в мошеннических схемах.

Данный случай напомнил о необходимости соблюдать законодательство при создании рекламных материалов.