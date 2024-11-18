Лжеполицейских задержали в трех городах Казахстана

В Казахстане с начала года сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью задержали 14 человек, которые выдавали себя за полицейских. Злоумышленники занимались так называемым “крышеванием”, мошенничеством и вымогательством денег у граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая “покровительство”, получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге.

В Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двоих жителей города 300 тысяч тенге.

В Конаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тысяч тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации.

Изьяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование. Подозреваемые арестованы.

"Необходимо отметить, что современные технологии позволяют мошенникам легко получать различную информацию о потенциальных жертвах, что делает их преступные схемы наиболее убедительными. Преступники также часто используют психологические приемы, чтобы манипулировать людьми, вызывая у них чувство вины или страх. Задержания лжеполицейских мошенников – это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений. В этой связи МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается", – рассказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось, что лжеполицейские грабили жителей Актобе.