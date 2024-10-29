Лжемебельщика в Уральске осудили за мошенничество

В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что участились случаи мошенничества со стороны лжебемельщиков, которые, пользуясь доверием клиентов, берут предоплату за мебель, но не выполняют свои обязательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавшие сообщают о том, что, сделав заказ, они не получают ни товара, ни ответа от мошенников.

"Так, к примеру житель г. Уральска, открыл ИП и завуалировал свои преступные действия, арендовав помещение цеха якобы для производства мебели. В социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений разместил информацию с предложением изготовления мебели. Создавая видимость предпринимательской деятельности, приезжал домой к заказчикам, производил необходимые замеры и в последующем внушал доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении заказа. Получив денежные средства за выполнение заказа злоумышленник отправлял гражданам фотографии якобы приобретенной мебельной фурнитуры, а также уверял о наличии договоренностей с третьими лицами на закуп материала, тем самым вводил в заблуждение потерпевших, которые в дальнейшем не получали желаемую мебель", ― говорится в сообщении.

В результате семерым потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 8 633 000 тенге.

"Подсудимый в суде вину не признал, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана. Виновный осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц", ― добавили в прокуратуре.

Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает жителей быть бдительными, убеждаться в достоверности результатов деятельности выбранного изготовителя и проверять отзывы о компании перед покупкой.