Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов
Сегодня, 03:20
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Сегодня, 03:20Сегодня, 03:20
131Фото: polisia.kz
Лжекомпозитора задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
30-летний мужчина подозревается в совершении мошенничества в отношении ряда музыкальных исполнителей, которые обратились к ним с коллективным заявлением.
"Как следует из обращения граждан, мужчина заявил, что является композитором и продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям. Подозреваемый задержан. Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается", – информировал начальник управления полиции Бостандыкского района Алматы Дидар Аханов.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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