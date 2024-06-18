Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов

Лжекомпозитора задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

30-летний мужчина подозревается в совершении мошенничества в отношении ряда музыкальных исполнителей, которые обратились к ним с коллективным заявлением.

"Как следует из обращения граждан, мужчина заявил, что является композитором и продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям. Подозреваемый задержан. Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается", – информировал начальник управления полиции Бостандыкского района Алматы Дидар Аханов.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.