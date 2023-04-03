Лже-террорист "заминировал" школу в Темиртау

Полицейскими Карагандинской области устанавливается лицо, заявившее о "заминировании" школы в городе Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сегодня ночью в полицию города Темиртау поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений заложено взрывное устройство. На место были направлены все экстренные службы.