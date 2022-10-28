Лже-сотрудники банка обманули жительницу Петропавловска на 8,5 млн тенге

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Жительнице Петропавловска позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками банка. По известной схеме, на которую всё ещё продолжают клевать доверчивые североказахстанцы, женщине сообщили, что на неё хотят оформить кредит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Доверчивая горожанка безукоризненно следовала указаниям мошенников и оформила встречные займы в 6 банках. Сумма причинённого ущерба составила 8,5 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алматы установили 2 граждан, причастных к данному преступлению. Их осудили к 4 и 3,5 годам лишения свободы.

Звонки от сотрудников банков или полиции в нашем регионе являются вторым по популярности интернет-мошенничеством.

"Мошенники сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Для блокирования операции предлагают уточнить реквизиты на карте. С помощью полученных данных подключаются к интернет-банкингу и переводят находящиеся на счетах деньги. Могут попросить скачать программы "Анидеск" или "Таймфьюер" - программы для удалённого доступа", - рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Северо-Казахстанской области Виталий Почернин.

В некоторых случаях правонарушители вынуждают жертву оформить заем в отделении банка на своё имя. В то же время поясняют, что проводится совместная операция по задержанию мошенников и никому об этом нельзя говорить, так как в отделениях банков могут быть их сообщники.