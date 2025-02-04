В Шымкенте задержали мошенников, которые обещали знакомым полностью закрыть задолженности перед казахстанскими банками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Безработные 45-летняя женщина и 43-летний мужчина, представившись сотрудниками банка, обманули девять человек. Жертвы имели задолженности на сумму 26 миллионов тенге.

Заверяя, что в банках есть доверенный сотрудник, который сможет полностью закрыть их долг, мошенники предложили потерпевшим открыть депозит в тех же банках на половину суммы задолженности (15 миллионов тенге).

Люди обратились в правоохранительные органы, когда их мечты не исполнились в обещанные сроки.

Суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы, мужчину – к трём годам и шести месяцам. Также они будут возмещать 15 миллионов тенге пострадавшим по исполнительному производству.





