Лже-медики пытаются оформить кредиты на казахстанцев

МВД Казахстана предупредило граждан о новом виде мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

В последнее время полицейские регистрируют факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками.

"Вам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию. Подбирают удобную дату и просят подтвердить запись по SMS-коду. Ни в коем случае не называйте код. По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты. Это те же мошенники, которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими", — рассказали в МВД РК.

В ведомстве просят жителей обязательно рассказать об этом виде мошенничества своим близким, особенно людям преклонного возраста.

Ради незаконной наживы мошенники находят новые способы обмана людей. Так, от имени сотрудников "КазТрансГаз Аймак" они обещают провести газ в дом, берут деньги и пропадают.

В другом случае мошенники звонили людям, пострадавшим от паводка, под предлогом начисления выплат от государства. Настоящей же целью злоумышленников было оформить кредиты, обманув доверие людей.