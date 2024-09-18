Лже-мебельщика задержали в Астане

Мебельщика, обманувшего клиентов на пять миллионов тенге, задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские района “Алматы” установили, что 39-летний мужчина ранее работал мастером по изготовлению мебели. Новые клиенты обращались к нему по рекомендациям знакомых, которым специалист сделал качественную и недорогую корпусную мебель. Мужчина входил в доверие, заверяя, что в срок исполнит заказ. Приезжал на замеры и получал предоплату, при этом не имея реальной возможности изготовить мебель.

Установлена причастность мебельщика к четырём аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составила порядка пяти миллионов тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят граждан при заказе мебели проявлять бдительность.