Лже-мебельщика задержали в Астане
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Мебельщика, обманувшего клиентов на пять миллионов тенге, задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские района “Алматы” установили, что 39-летний мужчина ранее работал мастером по изготовлению мебели. Новые клиенты обращались к нему по рекомендациям знакомых, которым специалист сделал качественную и недорогую корпусную мебель. Мужчина входил в доверие, заверяя, что в срок исполнит заказ. Приезжал на замеры и получал предоплату, при этом не имея реальной возможности изготовить мебель.
Установлена причастность мебельщика к четырём аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составила порядка пяти миллионов тенге.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полицейские просят граждан при заказе мебели проявлять бдительность.
"Рекомендуем посетить цех по изготовлению мебели, ознакомиться с отзывами реальных клиентов. Кроме того, обязательно составлять договор, в котором указаны полные реквизиты компании, печати, не производить полную оплату до получения мебели и установить платёжеспособность учредителя через egov.kz, uchet.kz и другие сервисы", – посоветовали в полиции.
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