Фото: ДЧС Алматы

Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"23 января в ходе обследования лавинопасных участков специалисты "Казселезащиты" обнаружили, что в бассейне реки Киши лыжники, катаясь на лавиносборе №21 "Саркырама", спровоцировали сход снежной лавины. Снежная масса общей массой 500 кубических метров остановилась на склоне горы. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ДЧС.

Кататься на лыжах и сноубордах на горнолыжных курортах и базах рекомендуется на специально отведённых местах. ДЧС просит не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин.

По данным ДЧС, с начала года самопроизвольно сошли на заранее закрытых участках и в труднодоступных местах 25 лавин общим объёмом более 35 тысяч кубических метров снега. Жертв и пострадавших нет.