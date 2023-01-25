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Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
"23 января в ходе обследования лавинопасных участков специалисты "Казселезащиты" обнаружили, что в бассейне реки Киши лыжники, катаясь на лавиносборе №21 "Саркырама", спровоцировали сход снежной лавины. Снежная масса общей массой 500 кубических метров остановилась на склоне горы. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ДЧС.
Кататься на лыжах и сноубордах на горнолыжных курортах и базах рекомендуется на специально отведённых местах. ДЧС просит не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин.
По данным ДЧС, с начала года самопроизвольно сошли на заранее закрытых участках и в труднодоступных местах 25 лавин общим объёмом более 35 тысяч кубических метров снега. Жертв и пострадавших нет.
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