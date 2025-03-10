Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
79Фото: 05.mchs.gov.ru
На горнолыжном курорте "Шымбулак в Алматы сошла лавина, передаёт BaigeNews.kz.
"10 марта в Медеуском районе Алматы, на горнолыжном курорте "Шымбулак", по данным ГУ "Казселезащита", произошёл сход снежной лавины. Информация о жертвах и пострадавших на линию 112 не поступала", — говорится в сообщении ДЧС Алматы.
В ведомстве уточняют, что лавина обрушилась во время внетрассового катания трёх лыжников. Они "подрезали" склон, спровоцировав сход снежной лавины объёмом около 3500 кубометров.
В ДЧС Алматы добавили, что о лавинной опасности в горах до 11 марта туристов предупреждали.
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