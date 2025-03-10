  • 10 Марта, 14:54
  • BAIGENEWS

Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Сегодня, 14:05
АВТОР
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05.mchs.gov.ru Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
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Фото: 05.mchs.gov.ru

На горнолыжном курорте "Шымбулак в Алматы сошла лавина, передаёт BaigeNews.kz.

"10 марта в Медеуском районе Алматы, на горнолыжном курорте "Шымбулак", по данным ГУ "Казселезащита", произошёл сход снежной лавины. Информация о жертвах и пострадавших на линию 112 не поступала", — говорится в сообщении ДЧС Алматы.

В ведомстве уточняют, что лавина обрушилась во время внетрассового катания трёх лыжников. Они "подрезали" склон, спровоцировав  сход снежной лавины объёмом около 3500 кубометров.

В ДЧС Алматы добавили, что о лавинной опасности в горах до 11 марта туристов предупреждали.

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