Полицейские спасли лыжника, потерявшегося в лесу во время метели в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

22 января на пульт 102 поступил звонок: женщина сообщила, что её супруг пропал во время лыжной прогулки в районе Павлодарской трассы. Она предположила, что из-за внезапно начавшейся метели мужчина сбился с маршрута. Связь с ним была утеряна, и он не мог самостоятельно найти выход из леса.

На вызов немедленно выехали сотрудники полиции. Учитывая сложные погодные условия, они начали пеший поиск в заснеженном лесу. Несмотря на плотную метель и труднопроходимый маршрут, полицейские преодолели более 10 километров. Обнаружив следы лыж на снегу, они вышли на след и успешно завершили поисковую операцию, найдя семейчанина.

Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не потребовалась. Он глубоко признателен полицейским за их самоотверженность, настойчивость и оперативные действия, которые спасли его из сложной ситуации.