В пресс-службе курорта Шымбулак высказались по поводу лавины, ставшей причиной гибели лыжника, передаёт BaigeNews.kz.

17 марта в районе Талгарского перевала, недалеко от ледника Богдановича, примерно в километре от территории курорта, сошла лавина.

"В 14:43 на пульт оперативного управления курорта поступило сообщение о лавине и возможных пострадавших. В 14:53 оперативная служба курорта вызвала спасателей с поста контроля и спасения (ПКС) на место происшествия. В 15:02 спасатели курорта и ПКС прибыли на место происшествия и осмотрели участок лавины. В ходе поисковых мероприятий найден один погибший, два туриста смогли выбраться самостоятельно. В 15:34 спасатели курорта и ПКС совместно эвакуировали тело погибшего на Комби-2 и передали его сотрудникам службы "скорой помощи" на базовой станции "Шымбулак", - говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Администрация горного курорта Шымбулак выразила соболезнования родным и близким погибшего и призвала всех гостей ответственно подходить к правилам поведения в горах: особенно весной внимательно следить за погодными условиями и учитывать предупреждения городских спасательных служб о лавинной обстановке в Алматы, сообщать близким о направлении своего маршрута и не забывать брать специальное лавинное оборудование, если вы планируете фрирайд.