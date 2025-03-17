Лыжница погибла под лавиной в горах Алматы
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
150Фото: pixabay.com
В горах Алматы сошла лавина на людей, один человек погиб, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ДЧС, на пульт 112 поступило сообщение от диспетчера горнолыжного курорта "Шымбулак" о сходе лавины в районе пика Комсомола, расположенного в 1 км от курорта.
"По уточненной информации, на перевале Левый Талгар в районе озера Нунатак (Талгарский район) три человека (катались в запрещенном месте в 1 км от курорта ГЛК "Шымбулак"), при спуске на лыжах подрезали склон, спровоцировав сход снежной массы. В результате все трое оказались под завалом", – говорится в сообщении.
Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения. Ее транспортировали до станции "Комби-2" для эвакуации.
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