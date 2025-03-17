В горах Алматы сошла лавина на людей, один человек погиб, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС, на пульт 112 поступило сообщение от диспетчера горнолыжного курорта "Шымбулак" о сходе лавины в районе пика Комсомола, расположенного в 1 км от курорта.

"По уточненной информации, на перевале Левый Талгар в районе озера Нунатак (Талгарский район) три человека (катались в запрещенном месте в 1 км от курорта ГЛК "Шымбулак"), при спуске на лыжах подрезали склон, спровоцировав сход снежной массы. В результате все трое оказались под завалом", – говорится в сообщении.

Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения. Ее транспортировали до станции "Комби-2" для эвакуации.