Именитый казахстанский лыжник Владимир Борцов, отец и личный тренер серебряного призера Азиатских игр-2025 Константина Борцова, отметил, что "серебро" воспитанника - результат тяжёлого труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz

Более того, успех Константина получился символическим и уникальным. На Азиаде-1996, которая также прошла в Харбине, Владимир Борцов завоевал три медали: "золото", "серебро" и "бронзу".

"Эмоции, естественно, меня переполняют. Тем более, что история повторяется через столько лет. Да, очень радостно видеть сейчас сына на пьедестале. Когда-то, 30 лет назад, я стоял на нем, а сейчас мой сын, мой воспитанник. Он очень трудился, шел к этому, хотел достичь этих вершин. И когда мы сюда направлялись, у нас был разговор, и я озвучил, что "может быть история повторится". Костя ответил: "Ну, попробуем". В итоге так и получилось. И я очень рад, счастлив безумно. Аж мурашки", — признался Владимир Борцов.

Собственного сына вдвойне тяжело тренировать. Постоянные эмоции, постоянный драйв, постоянный характер, выслушивание негодований. Но все равно какими-то убедительными беседами довожу, что это надо, что без этого никак. Я понимаю, что это - адский труд. Но он в итоге воплощается в результат, в медали, в то, ради чего атлеты тренируются из десятилетия в десятилетие",- сказал Борцов.

Напомним, Константин Борцов финишировал третьим в финале Азиады-2025 в Харбине и сначала завоевал бронзу. Но затем, когда соперника из Японии дисквалифицировали после соревнований, стало известно, что Константин получит в итоге серебряную медаль.