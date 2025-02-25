После того как стало известно о приобретении внедорожника Haval Tank 500 за 27 млн тенге для акимата Байганинского района, власти дали разъяснение о необходимости покупки, передаёт BaigeNews.kz.

Как оказалось, Байганинский район – один из самых труднодоступных: его площадь составляет 6,1 млн га, в нем 9 округов и 24 населенных пункта. По данным акимата, 85,6% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, а большинство из них не имеют асфальтового покрытия. Некоторые сельские округа, такие как Оймауыт, Миялы и Дияр, находятся в 300 километрах от районного центра, и зимой, весной и осенью проезд к ним сильно затруднен.

Далее выяснилось, что последний служебный автомобиль был куплен в 2018 году (KIA Sorento), но он вышел из строя в октябре 2024 года.

Сейчас аким передвигается на Toyota Camry 40 2006 года выпуска, которая не подходит для поездок по бездорожью.

По словам представителей акимата, новый внедорожник обеспечит бесперебойное передвижение по сложным климатическим и дорожным условиям.

"Сельские населенные пункты разбросаны на значительных расстояниях, и многие из них трудно доступны. Внедорожник необходим для эффективной работы акимата", — пояснили в администрации.

Закупка автомобиля была проведена в январе 2025 года за счет перераспределения свободных средств районного бюджета. Контракт уже заключен.

Ранее мы писали о том, что районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса и рассказали о его характеристике.