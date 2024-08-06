Люксовый отель подожгли в Бангладеш: 24 человека погибли

24 человека погибли и около 150 пострадали в результате пожара в пятизвёздочном отеле в Джессоре. Во время протестов в Бангладеш неизвестные подожгли здание. Не все постояльцы успели из него выбраться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dhaka Tribune.

"Большинство людей погибло от удушья дымом. Нам удалось спасти 25-30 человек", - сказал начальник пожарной службы и центра гражданской обороны Кхулны Абдул Кадир.

Отель принадлежал генеральному секретарю партии "Авами Лиг" округа Джессор Шахину Чакладару.

Как сообщают СМИ, среди жертв оказался гражданин Индонезии, несколько тел обнаружены в баре на третьем этаже.

Врач-резидент больницы общего профиля Джессора доктор Парто Пратим Чакраборти сообщил, что в результате пожара в больницу поступило более 150 пациентов.

Тысячи людей накануне праздновали отставку премьер-министра Шейх Хасины в разных точках города.

Во время празднования несколько человек подожгли отель Jabir в районе Читтармор. Кроме того, нападениям вандалов подверглись районный офис партии "Авами лиг" и дома трёх лидеров партии в районах Шарша и Бенаполе.