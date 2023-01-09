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AFP 9 Января, 12:56
828
9 Января, 12:56
828
Фото: AFP

Люкс на 17 комнат: где будет жить Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Новоиспечённый нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду снял сразу 17 комнат в фешенебельном отеле Four seasons в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMail.

Королевский люкс, в котором знаменитый футболист будет проживать с семьёй и свитой, расположен на двух этажах самого выского небоскрёба в городе. Стоимость месячной аренды составляет 250,000 фунтов стерлингов. За эту цену ожидается панорамный вид на столицу Саудовской Аравии, личный офис и шеф-повара, которые могут приготовить блюда национальной кухни арабских и азиатских стран и привычные футболисту закуски. 

Фото из открытых источников

В отеле спортсмен останется до тех пор, пока не найдёт себе постоянное жильё. 

Отметим, переход Роналду в "Аль-Наср" сделал его самым высокооплачиваемым футболистом мира - его заработок составит 177 миллионов фунтов в год. 

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#спорт #футбол #роналдо
BaigeNews.kz
9 Января, 12:56
828
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