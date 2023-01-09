Люкс на 17 комнат: где будет жить Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Фото: AFP

Новоиспечённый нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду снял сразу 17 комнат в фешенебельном отеле Four seasons в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMail.

Королевский люкс, в котором знаменитый футболист будет проживать с семьёй и свитой, расположен на двух этажах самого выского небоскрёба в городе. Стоимость месячной аренды составляет 250,000 фунтов стерлингов. За эту цену ожидается панорамный вид на столицу Саудовской Аравии, личный офис и шеф-повара, которые могут приготовить блюда национальной кухни арабских и азиатских стран и привычные футболисту закуски.

Фото из открытых источников

В отеле спортсмен останется до тех пор, пока не найдёт себе постоянное жильё.

Отметим, переход Роналду в "Аль-Наср" сделал его самым высокооплачиваемым футболистом мира - его заработок составит 177 миллионов фунтов в год.