  • 28 Августа, 23:27
  • BAIGENEWS

Люди застряли в лифте одного из бизнес-центров в Астане

Сегодня, 22:37
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: pxhere.com

В Астане спасатели пришли на помощь оказавшимся запертыми в лифте людям, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в одном из бизнес-центров в районе Алматы. Заблокированными были четыре человека.

"Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью шанцевых инструментов открыли двери лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС РК.

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