Люди застряли в лифте одного из бизнес-центров в Астане
Сегодня, 22:37
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Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
117Фото: pxhere.com
В Астане спасатели пришли на помощь оказавшимся запертыми в лифте людям, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в одном из бизнес-центров в районе Алматы. Заблокированными были четыре человека.
"Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью шанцевых инструментов открыли двери лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС РК.
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