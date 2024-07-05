  • 5 Июля, 20:05
  • BAIGENEWS

Люди застряли посреди реки в области Жетысу

Сегодня, 18:36
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: МЧС РК

Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим посреди реки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в Панфиловском районе в 10 километрах от Жаркента.

"Туристы хотели перейти реку. Дойдя до середины поняли, что не смогут самостоятельно добраться до берега. Спасатели оперативно пришли им на помощь и доставили на сушу. В медицинской помощи люди не нуждались", - сообщили в МЧС.

 

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