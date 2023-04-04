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"Люди вывозят дизтопливо канистрами" - Смаилов о запрете на вывоз ГСМ из страны
Одна из причин повышения цен на ГСМ в Казахстане - это частники, которые тоннами вывозят дизтопливо и бензин в соседние страны. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
“На границе мы сегодня видим, когда грузовой автотранспорт вешает большие топливные баки, справа и слева. Каждое автотранспортное средство увозит с собой в пять раз больше дизтоплива, чем до этого они возили. Частные лица вывозят в канистрах дизтопливо, бензин. И каждый частник в день порядка полтонны ГСМ может вывезти. Это примерно 15-20 тонн в месяц - только один частник. А людей, которые занимаются такими перевозками, у нас много”,- сказал Смаилов в кулуарах заседания правительства.
Глава правительства отметил, что этих людей будут привлекать к ответственности и штрафовать.
“Мы будем вносить изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность за нарушение законодательства в части этих решений по ограничению вывоза ГСМ. Но вместе с тем я считаю, что нам нужно идти по другому пути - по пути снижения экономических стимулов. Надо сокращать диспаритет цен. Другого пути нет", - отметил премьер.
Ранее в Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз ГСМ за границу.
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