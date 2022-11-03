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"Люди, ставшие инструментами в руках заговорщиков, не должны быть жестоко наказаны" - политолог об амнистии
Политолог Никита Шаталов в своём Telegram-канале прокомментировал амнистию участников январский событий, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий закон накануне подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эта мера была анонсирована в Послании, и реализована спустя два месяца. Под амнистию попали те, кто совершил преступления лёгкой и средней тяжести, остальные получили сокращение сроков за тяжкие и особо тяжкие преступления. Исключение составили те, кого признали виновными в терроризме и экстремизме.
"У амнистии было много и сторонников, и противников. Среди тех, кто был против, в основном предпринимательский класс, пострадавший во время январских событий. Однако у этой процедуры был более широкий смысл, чем просто продемонстрировать гуманизм системы и якобы сыграть на настроениях общества перед выборами.
Очевидно, что во время января многие люди пошли на нарушения закона. Сама атмосфера тех дней в Алматы толкала людей на проступки. Часто это были молодые люди, которым этот срок мог сломать жизнь навсегда. Не стоит списывать со счетов и тот факт, что силовики были очень злы на тех, кто был на улицах. Пострадали и погибли полицейские и военные. И нынешний закон об амнистии - это, во-первых, второй шанс для оступившихся и возможность выйти из маргинального состояния, а во-вторых, выравнивание перегибов, которые могли бы случиться.
Самое важное в текущей ситуации - наказать тех, кто готов был пойти на государственный переворот, остановленный решительными действиями президента, сыгравшего на опережерие. На тех, кто спланировал и организовал все процессы - массовые беспорядки, нападения на административные здания и объектов инфраструктуры, акты экстремизма. Но люди, ставшие инструментами в руках заговорщиков, не должны быть жестоко наказаны. Думаю, многие из них осознали масштабы манипуляций, пока шло следствие, и раскаялись. И главное сейчас - продолжать ликвидировать причины, приведшие к январю", - написал Шаталов..
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